Ηλεία: Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη κ.κ. Αθανάσιου Β' (εικόνες)

"Αλλαγή σκυτάλης" στην Ι.Μ. Ηλείας και η συγκίνηση του κ.κ. Γερμανού.



Παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Αθανάσιου Β' στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου.

Ο νέος Μητροπολίτης έφτασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ιατρίδη στον Πύργο, όπου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης Τάκης Αντωνακόπουλος και στη συνέχεια ο παραιτηθέντας Μητροπολίτης και έως σήμερα Τοποτηρητής κ.κ. Γερμανός.

Μεγάλη ήταν η συγκίνηση σε αυτή τη στιγμή, καθώς πριν από 41 χρονια ο Αθανάσιος Μπαχός ως πρεσβύτερος υποδεχόταν το νέο τότε Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ. Γερμανό.

Σε εξέδρα που στήθηκε μπροστά από την πλατεία Ιατρίδη, ο δήμαρχος Πύργου μίλησε για την προσωπικότητα του νέου Μητροπολίτη, όπως και για το έργο του προηγούμενου, ενώ ο κ.κ. Αθανάσιος μίλησε για τη συνέχεια του έργου που θα υπάρξει στη Ι.Μ. Ηλείας.

Στη συνέχεια συνοδεία αγήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, ιερέων από τις ενορίες της Ι.Μ. Ηλείας, προσκεκλημένων αρχιερέων, του δημάρχου της πόλης και πλήθους αιρετών και φορέων του τόπου που παραβρέθηκαν στην υποδοχή, ο κ.κ. Αθανάσιος κατευθύνθηκε προς τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου, όπου έλαβε χώρα η τελετή ενθρόνισης διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας με τους χαιρετισμούς των εκπροσώπων της Εκκλησίας, της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας και των τοπικών αρχών.

Πολίτες και εκπρόσωποι των Αρχών βροντοφώναξαν πολλάκις "ΑΞΙΟΣ" για το νέο Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Αθανάσιο.

Μετά το πέρας της τελετής παρατέθηκε δεξίωση στο εστιατόριο - κέντρο εκδηλώσεων "Κίρκη" στον Αγ. Γεώργιο Πύργου.

Το απόγευμα από τις πέντε, ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ. Αθανάσιος θα δεχθεί στο μητροπολιτικό μέγαρο το κοινό για ευχές.

πηγή: ilialive.gr

