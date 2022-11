Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα χαλιών (εικόνες)

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του εύφλεκτου περιεχομένου του καταστήματος.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με χαλιά στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ισόγειο κατάστημα πολυκατοικίας που βρίσκεται στον αριθμό 74, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά οκτώ πυροσβέστες με τρία υδροφόρα οχήματα.

