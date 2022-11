Μαγνησία

Βόλος - καταγγελία: Πατέρας απειλούσε να σκοτώσει την 14χρονη κόρη του

«Θα σε γονατίσω, δεν θα ζήσεις» φέρεται να είπε στην ανήλικη κόρη του για ασήμαντη αφορμή. Πώς σώθηκε η ανήλικη από την οργή του πατέρα της.



Πατέρας στον Αλμυρό, απείλησε να σκοτώσει την 14χρονη κόρη του επάνω σε ένα καυγά, για ασήμαντη αφορμή. Στην προσπάθεια της πεθεράς του να βοηθήσει το παιδί, έπεσε και εκείνη θύμα της οργής του.

«Θα σε γονατίσω, θα σε σκοτώσω, δεν θα ζήσεις» φώναζε ο πατέρας στο 14χρονο κορίτσι και όλα δείχνουν πως δεν ηταν η πρώτη φορά που η βία κυριαρχούσε στο σπίτι.

Το τελευταίο επεισόδιο ανάγκασε την μητέρα του παιδιού να ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία και οι τρεις γυναίκες κατέθεσαν μήνυση.

Ο 50χρονος συνελήφθη για να δηλώσει στους αστυνομικούς πως δεν απείλησε και δεν εξύβρισε το παιδί και την πεθερά του , αλλά είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, που ηταν κλεισμένος σπίτι λόγω covid.

Ζήτησε προθεσμία μέχρι την Τετάρτη για να απολογηθεί και διατάχθηκε η κράτησή του ώστε να μην πλησιάσει την οικογένεια.

Πηγή: gegonota.news

