Εργαστήριο κάνναβης βρέθηκε σε διαμέρισμα (εικόνες)

Χειροπέδες σε νεαρό που είχε "στήσει" ολόκληρο εργαστήριο στο διαμέρισμά του.

Ένα πλήρες σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης είχε εγκαταστήσει σε ισόγειο διαμέρισμα, στην περιοχή των Πεύκων Θεσσαλονίκης 33χρονος, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από αστυνομική έρευνα.

Το αυτοσχέδιο εργαστήριο διέθετε συστήματα εξαερισμού, φωτισμού και λίπανσης, ενώ εκριζώθηκαν συνολικά 47 δενδρύλλια κάνναβης και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, εργαλεία όπως «τρίφτης» και μαχαίρι τύπου «μαντσέτα» καθώς και μικρό χρηματικό ποσό, συνδεόμενα με εμπορία ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης

