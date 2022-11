Λέσβος

Λέσβος - Πλωμάρι: Θρίλερ με εξαφάνιση μητέρας 3 παιδιών

Ποια είναι τα τελευταία λόγια του συζύγου της. Ποια ήταν η τελευταία φορά που την είδαν.



Την εξαφάνιση της 34χρονης συντρόφου του και μητέρας τριών παιδιών δήλωσε στις 11 Νοεμβρίου, ένας 35χρονος άνδρας Ρουμανικής καταγωγής στο Αστυνομικό Τμήμα του Πλωμαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 35χρονος και η σύντροφός του κατοικούν μόνιμα στην κοινότητα Μεγαλοχωρίου. Το βράδυ της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου, η γυναίκα, σύμφωνα με τις αναφορές του συντρόφου της και τα όσα κατέθεσε στην αστυνομία όταν δήλωσε την εξαφάνισή της, βρισκόταν έξω από το σπίτι.

Όταν εκείνος της ζήτησε να μπει μέσα, εκείνη έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Από τότε δεν επικοινώνησε ούτε με τον ίδιο ούτε και με κάποιον συγγενή ή φίλο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα είχε εξαφανισθεί άλλες 3 με 4 φορές στο παρελθόν τόσο στη Λέσβο όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια όσο και στη Ρουμανία που διέμενε στο παρελθόν με την οικογένειά της.

Τα προηγούμενα περιστατικά εξαφάνισης δεν είχαν δηλωθεί επίσημα στην αστυνομία, ωστόσο η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της, μετά από μερικές ημέρες.

Σε εξέλιξη με τη συνδρομή της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βρίσκεται η έρευνα για την ανεύρεση της γυναίκας η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει καρπούς.

