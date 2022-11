Κοζάνη

ΕΠΑΛ: Μαθητής πήρε αποβολή και απειλούσε να πέσει στο κενό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανικός επικράτησε σε σχολείο όταν μαθητής ανέβηκε στη σκεπή του σχολείου και απειλούσε να αυτοκτονήσει...

Πανικός προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης με ανήλικο μαθητή του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης, όταν ανέβηκε στη σκεπή του σχολείου και απειλούσε ότι θα πέσει, στο άκουσμα της απόφασης να αλλάξει σχολική μονάδα για κακή συμπεριφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 11:45 το πρωί της Τρίτης ο μαθητής ενημερώθηκε από τους καθηγητές για την απόφαση του σχολείου να αλλάξει σχολική μονάδα λόγω συμπεριφοράς και τότε, οργισμένος, ανέβηκε στη σκεπή και απειλούσε να πέσει αν δεν αρθεί η εν λόγω απόφαση του Συλλόγου Καθηγητών.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν περιπολικά οχήματα της Αστυνομίας, ενώ τελικά, ευτυχώς, ο μαθητής κατέβηκε μετά από παρέμβαση των καθηγητών.

Πηγή: Kozanimedia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Γιαγιά δάγκωσε τον ληστή της και κατάφερε να ξεφύγει

Βόλος - καταγγελία: Πατέρας απειλούσε να σκοτώσει την 14χρονη κόρη του

“The 2Night Show” - Μπαλάσκας: Πριν γίνω αστυνομικός, καθάριζα πολυκατοικίες (βίντεο)