ΑΠΘ: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ (εικόνες)

Δεκάδες άτομα βγήκαν αιφνιδιαστικά από την Γεωπονική Σχολή και κινήθηκαν προς τη διμοιρία πετώντας πέτρες.

Eπίθεση με πέτρες από ομάδα αγνώστων δέχτηκε διμοιρία των ΜΑΤ, κοντά στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 2:45 μ.μ. στο σημείο όπου διεξάγονται εργασίες κατασκευής νέας βιβλιοθήκης, εκεί όπου στεγαζόταν επί 34 χρόνια η κατάληψη «Στέκι στο Βιολογικό».

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 30 άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, βγήκαν αιφνιδιαστικά από την Γεωπονική Σχολή και κινήθηκαν προς τη στατική διμοιρία πετώντας πέτρες.

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ στο σημείο διεξάγονται αστυνομικές αναζητήσεις.

Φωτογραφίες: thestival.gr

