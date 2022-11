Χανιά

Χανιά: άνδρας πυροβόλησε τη γάτα του γείτονα (εικόνες)

Άμεσα ο ιδιοκτήτης της γάτας τον κατήγγηλε στην Αστυνομία. Το γατάκι υποβλήθηκε σε χειρουργείο.

Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώου έλαβε χώρα αυτή τη φορά στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο, την γάτα του γείτονά του, στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (15/11) και άμεσα ο ιδιοκτήτης της γάτας τον κατήγγηλε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr πρόκειται για έναν 74χρονο άνδρα ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Το γατάκι υποβλήθηκε σε χειρουργείο και ευτυχώς, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

