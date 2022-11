Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: χτύπησε και παράτησε οδηγό ταξί μετά από τροχαίο (εικόνες)

Έκκληση κάνουν οι οικείοι του οδηγού ταξί για μάρτυρες που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό του οδηγού μηχανής.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό μετά από τροχαίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν μηχανή τράκαρε με ταξί και στη συνέχεια ο οδηγός του δικύκλου, τραυμάτισε τον οδηγό.

Το περιστατικό συνέβη στις πέντε τα ξημερώματα στις 2 Οκτωβρίου 2022 στην συμβολή των οδών Δωρηλαίου με Βιζύης στην Τούμπα. Κι ενώ το συμβάν θα μπορούσε να είχε λήξει εκεί με απλή ανταλλαγή στοιχείων των δύο οδηγών καθώς δεν είχε σημειωθεί τραυματισμός, ο οδηγός της μηχανής (στην οποία είχε και συνεπιβάτη), κατά την αψιμαχία που είχε με τον οδηγό του ταξί, τον χτύπησε με σφοδρότητα με το κεφάλι του φορώντας ακόμη το κράνος του.

Από το ισχυρό χτύπημα, ο οδηγός ταξί έπεσε αναίσθητος ενώ ο δικυκλιστής τον εγκατέλειψε στο έδαφος. Ο άτυχος άνδρας, για 1,5 μήνα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πήρε πρόσφατα εξιτήριο.

Ο δράστης αναζητείται, με την οικογένεια του θύματος να κάνει έκκληση προς πιθανούς μάρτυρες, να επικοινωνήσουν με το Α.Τ. Τούμπας ώστε να εντοπιστεί ο ασυνείδητος και αδίστακτος όπως διαφαίνεται από την σκληρότητα της επίθεσης και την εγκατάλειψη του θύματος, οδηγός της μηχανής.





