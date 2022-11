Ροδόπη

Κομοτηνή: έκρυβε για μέρες τη νεκρή σύζυγό του

Συγγενικό πρόσωπο φέρεται να μπήκε στο σπίτι, να διαπίστωσε τον θάνατο και να ειδοποίησε την αστυνομία.

Μία περίπλοκη υπόθεση διαχειρίζεται αυτή την ώρα η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης, γύρω από τον θάνατο ηλικιωμένης στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του "Χ" στο σπίτι της εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα, γεννηθείσα περίπου το 1940. Στο σπίτι διέμενε με τον σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να έκρυβε τον θάνατό της όχι μόνο από τις Αρχές αλλά κι από το συγγενικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κινήθηκαν υποψίες συγγενικού προσώπου από την πολυήμερη έλλειψη κάθε είδους επικοινωνίας από πλευράς της γυναίκας. Τελικά, το συγγενικό πρόσωπο φέρεται να μπήκε στο σπίτι, να διαπίστωσε τον θάνατο και να ειδοποίησε την αστυνομία. Οι διασώστες αντίκρυσαν τη γυναίκα ήδη νεκρή πολλών ημερών κι η σορός της μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Αυτή την ώρα η ΕΛ.ΑΣ. ανακρίνει τον σύζυγο της θανούσας για να εξακριβωθεί η εμπλοκή του στην τραγωδία. Τα αίτια του θανάτου της θα γίνουν γνωστά μόνο με τη σχετική νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί στο Νοσοκομείο.

