Μαγνησία

Βόλος - καταγγελία: Έδειρε την πεθερά του επειδή δεν τον άφηνε... να οδηγήσει μεθυσμένος

Τι κατήγγειλε η γυναίκα του φερόμενου δράστη και η μητέρα της για την επίθεση που δέχτηκαν.



Εκδικάστηκε χθες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, η υπόθεση 47χρονου άνδρα από περιοχή της Κορίνθου, οποίος έδειρε την πεθερά του και απείλησε τη σύζυγό του κι αυτό γιατί ο ίδιος επέμενε να οδηγήσει παρά τη μέθη του.

Ο 47χρονος αντιμετώπιζε επτά κατηγορίες για: παράνομη βία και απειλή σε βάρος της συζύγου του, απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή κατά της 65χρονης και της 41χρονης κόρης της, εξύβριση κατά συρροή, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Η υπόθεση είχε παραπεμφθεί σε αυτόφωρο και η εκδίκαση της είχε ήδη αναβληθεί άλλες δύο φορές.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυμάτων αλλά και ανθρώπων που ήταν μπροστά στο περιστατικό, όλα ξεκίνησαν όταν ο κατηγορούμενος, εμφανώς μεθυσμένος, έκανε προσπάθειες να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του στον κυρίως διάδρομο του πάρκινγκ, μη μπορώντας να ελέγξει σωστά το όχημα. Καθώς τριγύρω μαζευόταν κόσμος, η σύζυγός του και άλλα άτομα τον προέτρεψαν να κατέβει από το αυτοκίνητο για να οδηγήσει εκείνη. Εκείνος έγινε έξαλλος και σταματώντας άτσαλα το όχημα μπροστά στη γυναίκα του και το 4χρονο παιδί τους, άρχισε να την βρίζει, ενώ το αγοράκι είχε βάλει τα κλάματα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο 47χρονος άρπαξε τη σύζυγό του με το παιδί στην αγκαλιά από το χέρι για να τους οδηγήσει στην πίσω θέση του αυτοκινήτου τους. Στο σημείο αυτό επενέβη η 41χρονη γυναίκα λέγοντας του να αφήσει καλύτερα τη σύζυγό του να οδηγήσει. Τότε ο κατηγορούμενος εξαγριώθηκε και βρίζοντας την της έδωσε δύο γροθιές στο πρόσωπο.

Η 65χρονη μητέρα του θύματος προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη της, όμως εκείνος δεν δίστασε να βρίσει και εκείνη και να της δώσει επίσης γροθιά, ματώνοντας το πρόσωπο και τα ούλα της, ενώ στην συνέχεια έστριψε βίαια τα δάχτυλα του χεριού της. Η κόρη της, μάλιστα, περιέγραψε με θλίψη και οργή πως ο 47χρονος έβαζε τόση δύναμη που είδε τα γόνατα της μητέρας της να λυγίζουν από τον πόνο.

Τότε επενέβη 67χρονος άνδρας, αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος απώθησε τον κατηγορούμενο αναγκάζοντάς τον να αφήσει την γυναίκα. Συμφώνα με όσα κατέθεσε ο 67χρονος ως μάρτυρας στο δικαστήριο, ο δράστης συνέχισε τις απειλές και σε εκείνον, ενώ όταν άκουσε για «μήνυση», ειρωνεύτηκε λέγοντας «Σιγά μην έχεις 200 ευρώ για μηνύσεις».

Στην συνέχεια προσπάθησε να μπει στο αμάξι του για να διαφύγει, μέχρι που κατέφθασαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, καθώς και δύο ειδικοί φρουροί, οι οποίοι και τον συνέλαβαν.

Τόσο ο 67χρονος, όσο και η σύζυγος και ο γιος του, στις καταθέσεις τους περιέγραψαν πως ο 47χρονος ήταν μεθυσμένος.

Ο 47χρονος αρνούνταν όλες τις κατηγορίες εναντίον του, αλλά και η ίδια η σύζυγός του είχε σε προηγούμενη κατάθεσή της υποστηρίξει πως εκείνος ούτε την απείλησε ούτε χρησιμοποίησε βία εναντίον της.

Ο εισαγγελέας με βάση τις μαρτυρίες έκρινε ότι το περιεχόμενο των κατηγοριών αποδεικνύεται και πρότεινε την καταδίκη του κατηγορούμενου.

Το δικαστήριο τον έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών για παράνομη βία και απειλή σε βάρος της συζύγου του και ένοχο χωρίς ελαφρυντικά για τις υπόλοιπες πέντε κατηγορίες οι οποίες είναι απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή κατά της 65χρονης και της 41χρονης κόρης της, εξύβριση κατά συρροή, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 29 μηνών με τριετή αναστολή, χρηματική ποινή 1200 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων του οχήματος για 3 μήνες.

