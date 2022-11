Ηλεία

Ληστές φίμωσαν, ξυλοκόπησαν μητέρα και απείλησαν να της πάρουν το παιδί

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν μία μητέρα και το παιδί της στα χέρια αδίστακτων ληστών μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες «χτύπησαν» σε σπίτι οικογένειας, απειλώντας μια μητέρα και το παιδί της προκειμένου να τους αποσπάσουν ό,τι χρήματα είχαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισήλθαν εντός της οικίας, πιθανότατα γνωρίζοντας για την απουσία του συζύγου.

Την φίμωσαν, την χτύπησαν και απείλησαν πως θα πάρουν το παιδί

Μάλιστα, οι θρασύτατοι ληστές, φίμωσαν και ξυλοκόπησαν τη γυναίκα, απειλώντας την πως θα της πάρουν το παιδί σε περίπτωση που δεν τους έδινε ότι χρήματα είχε.

Η μητέρα τρομαγμένη, έδωσε στους δράστες το ποσό των 2.500 ευρώ που είχε σπίτι και εκείνοι τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων, το οποίο και έχει αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Υπενθυμίζεται, πως το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε αυτό του ξυλοδαρμού και της ληστείας σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας από δυο ανήλικους κακοποιούς.

