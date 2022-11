Λάρισα

Λάρισα: ποινή φυλάκισης επειδή φίλησε ξένο μωρό σε νοσοκομείο

Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος ο άνδρας για το περιστατικό αλλά και ο δικηγόρος του.

Σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή καταδίκασε σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Εφέσεων Λάρισας έναν 63χρονο οδοντίατρο για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Συγκεκριμένα, στις 20 Σεπτεμβρίου του 2018, ο κατηγορούμενος είχε συνοδεύσει την γυναίκα και την πεθερά του σε νοσοκομείο της Λάρισας καθώς η τελευταία αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας. Για να περάσει η ώρα, το ανδρόγυνο κυκλοφορεί στους διαδρόμους του νοσοκομείου όταν ο άνδρας εντοπίζει μια νεαρή μητέρα με το μωρό της αγκαλιά.

Ο κατηγορούμενος ζητάει άδεια από τη νεαρή μητέρα και τη γιαγιά του μωρού και αφου του τη δίνουν, παίρνει αγκαλιά το μωρό και σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα του παιδιού, το φιλάει στο μέτωπο. Τη σκηνή αυτή αντιλήφθηκε μια ασκούμενη τότε γιατρός και κατήγγειλε το περιστατικό με την υπόθεση να παίρνει στη συνέχεια τη δικαστική οδό. Μάλιστα ο άνδρας είχε καταδικαστεί πρωτόδικά σε διετή φυλάκιση με αναστολή.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό με τον κατηγορούμενο να καταθέτει ότι αγαπά πάρα πολύ τα παιδιά και ότι επρόκειτο για μια στιγμή ενθουσιασμού. «‘Έτσι μου ήρθε, ήταν ένα όμορφο μωράκι, ήταν μια στιγμή ενθουσιασμού» απάντησε ο κατηγορούμενος σε ερώτηση του δικαστηρίου σχετικά με το λόγο που ζήτησε το μωρό. Μάλιστα όταν ο πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο αν θυμάται που φίλησε το μωρό, απάντησε: «υπάρχει μια περίπτωση να πήγα να το φιλήσω στο μάγουλο και να τραβήχτηκε. Ίσως να το ακούμπησα και λίγο στο στόμα».

«Σαν γιατρός γνωρίζετε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο ότι τα μωρά δεν τα πλησιάζουμε ούτε τα φυλάμε και για λόγους προληπτικούς, ασθενειών κτλ. Πώς πήρατε ένα ξένο βρέφος και πέρα από την αγκαλιά το φιλήσατε κιόλας; Οι ηλικιωμένοι τα μωρά δεν τα φυλάμε, αυτό είναι μια αρχή και νομίζω ότι το γνωρίζετε» είπε η πρόεδρος απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο ο οποίος αρκέστηκε να απαντήσει ότι «ήταν κάτι εντελώς τυχαίο, έτσι μου ήρθε, μια στιγμή ενθουσιασμού».

Υπέρ του κατηγορούμενου κατέθεσε η γυναίκα του η οποία τόνισε ότι ο σύζυγος της είναι ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος και ότι ήταν μια αθώα κίνηση αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα στο νοσοκομείο.

Για αφέλεια έκανε λόγο ο δικηγόρος του κατηγορουμένου λέγοντας χαρακτηριστικά πως «από θαυμασμό και αγάπη προς τα παιδιά ο κατηγορούμενος πήρε την άδεια από τη μητέρα και τη γιαγιά και ζήτησε να πάρει το μωράκι ένα δευτερόλεπτο, το χάιδεψε και το έδωσε πίσω. Είναι ένας άνθρωπος στα όρια της αφέλειας. Την αφέλεια αυτή την πληρώνει σήμερα με αυτή την ανόητη συμπεριφορά». Επίσης ο δικηγόρος επεσήμανε στο δικαστήριο ότι δεν υπήρχε δόλος γιατί το συμβάν έγινε δημόσια και ότι μετά την καταγγελία από την ειδικευόμενη γιατρό, ο πελάτης του πήγε μόνος του στην αστυνομία όταν τον ειδοποίησαν για το περιστατικό.

Τελικά το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή.

Να σημειωθεί ότι η μητέρα του μωρού που πλέον μένει στην Κύπρο, δεν επιθυμούσε τη δίωξη του κατηγορούμενου.

Πηγή: larissanet.gr

