Αγρίνιο: Επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο (εικόνες)

Πρόκειται για 37χρονο φυγόποινο που συνελήφθη και εκκρεμούσε η μεταγωγή του φυλακές Μαλανδρίνου. Πως κατάφερε να ξεφύγει… κάτω από τη μύτη της Αστυνομίας.

Σε αστυνομικό κλοιό βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, το Νοσοκομείο Αγρνίου, μετά από την επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου.

Πρόκειται για 37χρονο Ρομά, που είχε καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση για διακεκριμένες κλοπές, ήταν ωστόσο φυγόποινος, εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στο Αγρίνιο. Είχε προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες μεταγωγή του στις φυλακές Μαλανδρίνου .

Καθώς ο 37χρονος επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας, μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο Νοσοκομείο απ΄όπου όμως διέφυγε.

Οι πληροφορίες είναι ακόμη συγκεχυμένες ωστόσο φέρεται στην απόδραση να συνέδραμαν και άλλα άτομα και υπήρξε ένταση με το υγειονομικό προσωπικό και τους αστυνομικούς.

Στο νοσηλευτικό ίδρυμα έσπευσαν δεκάδες αστυνομικοί-και διμοιρία- που πραγματοποίησαν ελέγχους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για τον εντοπισμό του άνδρα και των συνεργών του.

Ευρείες είναι οι αναζητήσεις και στην ευρύτερη περιοχή με το περιστατικό να προκαλεί «πονοκέφαλο» στην τοπική αστυνομία.

