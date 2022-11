Αχαΐα

Πάτρα: Αγνοείται οδηγός - Το αυτοκίνητο του έπεσε σε ποτάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες πτώσης του αυτοκινήτου στο ποτάμι και άγνωστο, εάν υπάρχουν τραυματίες.

(εικόνα αρχείου)

'Ενα αυτοκίνητο έπεσε χθες το πρωί στην κοίτη του ποταμού Μείλιχου στα Συχαινά Πατρών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, όμως δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός του οδηγού ή άλλων επιβατών του οχήματος.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες πτώσης του αυτοκινήτου στο ποτάμι και άγνωστο, εάν υπάρχουν τραυματίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: Pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνείο: Κορυφώνονται οι επετειακές εκδηλώσεις

Αγρίνιο: Επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο (εικόνες)

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη