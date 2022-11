Σέρρες

Σέρρες: φωτιά σε ταράτσα οικοδομής (βίντεο)

Αναστάτωση το βράδυ της Τετάρτης. Πώς ξέσπασε η φωτιά

Αναστάτωση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης από φωτιά που ξέσπασε στις Σέρρες και πιο συγκεκριμένα επί της οδού Αγίου Χρυσοστόμου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην ταράτσα διώροφης οικοδομής, ενώ στο συμβάν επιχείρησαν τουλάχιστον τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερρών.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε λέβητες με καύσιμη ύλη.

Πηγή: thestival.gr

