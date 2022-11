Αχαΐα

Ενδοοικογενειακή βία: Πατέρας χτύπησε την κόρη του στον δρόμο

Οι φωνές της νεαρής κοπέλας ξεσήκωσαν την γειτονιά. Στο σημείο η ΕΛΑΣ.

Σοκ προκαλεί ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τοπικό μέσο, οι περίοικοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό βλέποντας γνωστό ζαχαροπλάστη της περιοχής να επιτίθεται στην κόρη του και να την χτυπά αλύπητα.

Η νεαρή έβαλε τις φωνές, αλλά εκείνος συνέχιζε απτόητος! Καταστηματάρχες της περιοχής και διερχόμενοι έσπευσαν να επέμβουν κατασταλτικά, ενώ εκλήθη και Αστυνομία, άνδρες της οποίας βρέθηκαν στο σημείο κι έτσι το επεισόδιο έληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», εναντίον του ζαχαροπλάστη έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα από την κόρη του, καθώς είχαν προηγηθεί μεταξύ τους επεισόδια. Από το περιβάλλον της έγινε γνωστό πως, παρά τα ένδικα μέσα στα οποία έχει προσφύγει για ενδοοικογενειακή βία, περιέργως ο «σκληρός» πατέρας δεν έχει συλληφθεί.

Τα στοιχεία της ΕΛΑΣ

Με βάση τα στοιχεία στην Αχαΐα, έχουν καταγραφεί 277 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2021 και πάνω από 200 καταγγελίες μέσα στο 2022. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αφορούν τον σύζυγο ή τον σύντροφο, έχοντας θύμα τη σύζυγο ή τη σύντροφο, ενώ πολλά έχουν να κάνουν με ζευγάρια χωρισμένα ή εν διαστάσει.

Στο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της τοπικής ΕΛΑΣ, που στεγάζεται στο Β’ Αστυνμικό Τμήμα Πάτρας, εργάζονται 12 αστυνομικοί οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί κυρίως πάνω στο θέμα της ψυχικής και της ηθικής στήριξης στα θύματα.

Πηγή: pelop.gr