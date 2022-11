Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείο - Θεσσαλονίκη: Μολότοφ και χημικά στο κέντρο (εικόνες)

Επεισόδια στο κέντρο της πόλης μετα το τέλος της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Δεκάδες προσαγωγές, ορισμένες εκ των οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις.







Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση των πορειών για την 49η Επέτειο Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ και πυροτεχνήματα προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση χημικών.

Στο σημείο επιχείρησε και το θωρακισμένο όχημα εκτόξευσης νερού «Αύρα» της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ωστόσο, κουκολοφόροι μπήκαν μέσα στη Σχολή του Πολυτεχνείου και άρχισαν να πετούν μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας φθορές σε χώρους του πανεπιστημίου.

Επίσης, άτομα έσπασαν μάρμαρα, ενώ άναψαν και φωτιές στους κάδους. Ακόμα έβγαλαν αντικείμενα μέσα από το ΑΠΘ και τα έστησαν για οδοφράγματα.

Νωρίτερα, πριν από την έναρξη της πορείας, ομάδα κουκουλοφόρων που βγήκε από τον χώρο του ΑΠΘ, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, πέταξε βόμβες μολότοφ σε σταθμευμένη μηχανή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Από την επίθεση δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ όχημα της Πυροσβεστικής έσπευσε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά που προκλήθηκε. Η μοτοσικλέτα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Επίσης, βόμβες μολότοφ εκτόξευσαν άγνωστοι εντός του ΑΠΘ, κοντά στην κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος και χωρίς συγκεκριμένο στόχο, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σε τουλάχιστον σαράντα προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία στην περιοχή του ΑΠΘ, όπου εκδηλώθηκαν επεισόδια, εκ τω οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Εξετάζεται η συμμετοχή και των υπολοίπων περίπου 40 προσαχθέντων, στα επεισόδια.

Στο μεταξύ, ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε στην Καμάρα ύστερα από σχετικό κάλεσμα, με σκοπό να κινηθεί προς το Πολυτεχνείο, όπου φέρεται να βρίσκονται άλλα άτομα, ενώ κάθετα επί της Εγνατίας, στο ύψος της ΕΥΑΘ, έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις των ΜΑΤ.







Τρεις μαζικές πορείες για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν τρεις μαζικές πορείες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 49η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στην κορυφή της πρώτης πορείας που ξεκίνησε από τον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ήταν μέλη του Συνδέσμου Φυλακισθέντων & Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) και ακολούθησαν το ΠΑΜΕ και οι προσκείμενες στο ΚΚΕ φοιτητική και σπουδαστική νεολαία, καθώς και σωματεία εργαζομένων και συλλογικότητες. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν από την πλατεία Συντριβανίου, στην Εθνικής Αμύνης και στην οδό Τσιμισκή στάθηκαν μπροστά στο προξενείο των ΗΠΑ, φωνάζοντας συνθήματα. Από την Πλατεία Αριστοτέλους μέσω Εγνατίας Οδού επέστρεψαν στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η δεύτερη πορεία, στην κεφαλή της οποίας βρέθηκαν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία και της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, με αφετηρία την πύλη εμπορίου της ΔΕΘ ακολούθησε την ίδια διαδρομή και κατέληξε στο μνημείο Λαμπράκη, στην οδό Βενιζέλου.

Στην τρίτη πορεία συμμετείχαν μέλη φοιτητικών παρατάξεων, κόμματων, οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και υποστηρικτές του ευρύτερου αντεξουσιαστικού χώρου. Όταν έφτασε η πορεία έφτασε μπροστά στο προξενείο άτομα που συμμετείχαν στην πορεία έκαψαν μία σημαία.

Φωτογραφίες - Βίντεο: thestival.gr

