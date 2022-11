Ιωάννινα

Ιωάννινα: Πέταξαν κουτάβια στα σκουπίδια

Συνελήφθησαν αντιδήμαρχος και εργαζόμενος στο Δήμο Φιλιατών.

Στο αυτόφωρο οδηγούνται την Παρασκευή ο αντιδήμαρχος του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας και ένας εργαζόμενος, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης με τηλεφώνημα αγνώστου ενημερώθηκε η Αστυνομία πως εργαζόμενος στο Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων πέταξε στα σκουπίδια κάποια κουτάβια.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν τα άτυχα ζωάκια, όμως ο εργαζόμενος, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, είπε πως κατ' εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου πέταξε στα σκουπίδια 6 κουτάβια και συνελήφθη.

Ακολούθησε και η σύλληψη του αντιδημάρχου.

