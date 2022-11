Δωδεκανήσα

“Καλημέρα Ελλάδα”: Βίντεο - ντοκουμέντο με τη σύλληψη Τούρκου διακινητή από κομάντος του Λιμενικού

Τι είπε ψαράς που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της καταδίωξη του τούρκικου ταχύπλοου από 4 σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Ο Σμάλιος Σακελλάρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», περιέγραψε πως οι Τούρκοι διακινητές προσπαθούν να φέρουν μετανάστες στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ο ίδιος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας ενός περιστατικού όπου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κω και της Τουρκίας κι ενώ ψάρευε, είδε πως οι κομάντος του Λιμενικού Σώματος απέτρεψαν ταχύπλοο σκάφος από την Τουρκία που μετέφερε μετανάστες να έρθει στα ελληνικά ύδατα και κάνοντας χρήση πυρών συνέλαβαν τον Τούρκο διακινητή.

Όπως είπε αυτά τα περιστατικά είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και η συμμετοχή των τουρκικών Αρχών είναι εξόφθαλμη.

