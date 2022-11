Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία: Γαμπρός έσπασε τα δόντια του πεθερού του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 43χρονος μπούκαρε από το μπαλκόνι, έριξε "κουτουλιά" με αποτέλεσμα να να του σπάσει τα δόντια. Τι συνέβη το επίμαχο βράδυ.

Στην δικαιοσύνη κατέφυγε 67χρονος στον Βόλο καταγγέλλοντας τον 43χρονο σύζυγο της κόρης του πως παραβίασε τη μπαλκονόπορτα του σπιτιού του και του επιτέθηκε σπάζοντάς του τα δόντια.

Το περιστατικό που σημειώθηκε στις 22 Απριλίου 2020 έφτασε στο ακροατήριο με το δικαστήριο να κρίνει τον 43χρονο ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Όλα συνέβησαν την περίοδο κατά την οποία ο κατηγορούμενος και η κόρη του 67χρονου βρίσκονταν σε διάσταση και δεν έμεναν πλέον μαζί.

Το επίμαχο βράδυ ο 43χρονος που αναζητούσε την κόρη του 67χρονου πήγε στο διαμέρισμα όπου έμενε ο πεθερός του με τον υπερήλικα πατέρα του. Εκεί φέρεται να μην χτύπησε το κουδούνι, αλλά να αποφάσισε να μπει δια της βίας παραβιάζοντας τη μπαλκονόπορτα του σαλονιού, καθώς το σπίτι ήταν ισόγειο.

Ο 43χρονος, όμως, έγινε αντιληπτός από τον 67χρονο που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο δωμάτιο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καυγάς ανάμεσα στους δύο άντρες, με τον 67χρονο να λέει στον 43χρονο ότι πρέπει να ειδοποιήσει αν θέλει να μπει στο σπίτι και ότι η κόρη του δεν βρίσκεται εκεί. «Δεν θέλει να σε δει, είναι υπό την προστασία μου». Στην συνέχεια ο 67χρονος κάλεσε την αστυνομία.

Τότε ο 43χρονος, πιάνοντας τον πεθερό του, του έριξε κουτουλιά στο πρόσωπο, χτύπημα το οποίο του έσπασε δόντια και έσκισε το άνω χείλος του. Στην συνέχεια διέφυγε. Όταν ήρθε η αστυνομία, ο 67χρονος μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου διαπιστώθηκε πως είχε χάσει ένα δόντι, ενώ χρειάστηκε να κάνει ράμματα.

Ο 43χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως ο ίδιος ο πεθερός του τον πήρε τηλέφωνο και τον προσκάλεσε σπίτι του για να μιλήσουν. Παραδέχτηκε ότι υπήρξε ένταση ανάμεσά τους, αλλά όχι απειλές, ενώ υποστήριξε πως ο 67χρονος έσπασε το δόντι του μόνος του, επειδή παραπάτησε και έπεσε με τα μούτρα στο τραπεζάκι του σαλονιού.

Παρουσιάστηκε μάλιστα ως μάρτυρας υπεράσπισης φίλη του, η οποία ισχυρίστηκε πως εκείνη τη ώρα βρισκόταν σε σουβλατζίδικο απέναντι από το σπίτι του πεθερού του, και είδε τον κατηγορούμενο να μπαίνει από την είσοδο της πολυκατοικίας.

Τελικά το δικαστήριο καταδίκασε τον 43χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα”: Βίντεο - ντοκουμέντο με τη σύλληψη Τούρκου διακινητή από κομάντος του Λιμενικού

“The 2Night Show”: Η Βίκυ Καγιά κάνει flashback στην καριέρα της (βίντεο)

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή