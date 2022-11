Ηλεία

Ηλεία: “Τσαντάκιας” χτύπησε και τραυμάτισε ηλικιωμένη για 50 ευρώ

Θύμα αδίστακτων ληστών έπεσε μία 83χρονη. "Πονοκέφαλος" στην ΕΛΑΣ το μπαράζ ληστειών, τρόμος στους κατοίκους.

Θύμα αδίστακτων ληστών έπεσε μια 83χρονη γυναίκα από τα Λεχαινά, ενώ βρισκόταν στη Γαστούνη για να επισκεφθεί γιατρό.

Η νέα ληστεία στην Ηλεία μέσα σε λίγες ημέρες, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης κοντά στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης.

Η ηλικιωμένη είχε μεταβεί στην έδρα του δήμου Πηνειού, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρό για θέμα υγείας που αντιμετωπίζει. Αφού επισκέφθηκε το γιατρό κατευθύνθηκε περπατώντας προς το Κέντρο Υγείας Γαστούνης. Την ώρα που διέσχιζε την κεντρική οδό της πόλης, την Γ. Σισίνη, πέρασε μια μοτοσικλέτα με δύο άτομα, που αφού άσκησαν βία στην ηλικιωμένη και της άρπαξαν την τσάντα που περιείχε το ποσό των 50 ευρώ.

Η 83χρονη που αντιμετωπίζει πρόβλημα στα πόδια της, έπεσε στο έδαφος και επιδεινώθηκε η κατάσταση της.

Τα τελευταία περιστατικά ληστειών στην Ηλεία, όπου δυστυχώς παρουσιάζουν αύξηση, έχουν προβληματίσει τις Αστυνομικές Αρχές. Μόνο τις τελευταίες δέκα ημέρες, έχουν γίνει τρεις ληστείες και μια απόπειρα.

