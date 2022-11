Κιλκίς

Κιλκίς - Φωτιά: Μονοκατοικία έγινε παρανάλωμα του πυρός (εικόνες)

Έντρομοι οι ένοικοι του σπιτιού, ήρθαν τα ξημερώματα αντιμέτωποι με τις φλόγες.

Στάχτη έγινε παλιά μονοκατοικία στην Πλαγιά του δήμου Κιλκίς, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το γεγονός συνέβη γύρω στις δύο τα ξημερώματα. Οι ένοικοι του σπιτιού, μία ηλικιωμένη με τον γιο της, κατάφεραν να βγουν άμεσα μέσα από το σπίτι, χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνέδραμαν εγκαίρως δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κιλκίς με οχτώ πυροσβέστες, αλλά η παλαιότητα του σπιτιού ήταν «αντίβαρο» στις προσπάθειές τους.

