Κάνναβη: Έκρυβε στο σπίτι του πάνω από 22 κιλά

Χειροπέδες σε 28χρονο για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών. Τι βρέθηκε στο σπίτι του, τι τον πρόδωσε...

Περισσότερα από 22 κιλά ακατέργαστης κάνναβης βρέθηκαν στο σπίτι 28χρονου αλλοδαπού στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή και εμπορία ναρκωτικών.

Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί ερευνούσαν υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών, όταν εντόπισαν τον 28χρονο έξω από το σπίτι του.

Οι κινήσεις του φαίνεται πως προκάλεσαν υποψίες στους αστυνομικούς, οπότε ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου τελικά εντοπίστηκε η παραπάνω ναρκωτική ουσία, καθώς επίσης χρηματικό ποσό που φέρεται να συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

