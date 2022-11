Ηράκλειο

Ηράκλειο – Καταγγελία: Ανήλικος βίαζε 5χρονη επί επτά χρόνια

Νέα φρίκη από την καταγγελία που έγινε κατά άνδρα που ασελγούσε σε παιδί όταν ήταν ανήλικος.

Ένα κορίτσι κατήγγειλε ότι από τα 5 του χρόνια την βίαζε ο τότε 15χρονος φίλος των αδελφών της, επί επτά χρόνια.

Ο λόγος για μια υπόθεση που χρονολογείται από το 2012. Ήρθε στο φως μετά από καταγγελία 51χρονης στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 25χρονος, σήμερα, από το Ηράκλειο, εκμεταλλευόμενος την φιλική σχέση που είχε με τους δύο γιους της 51χρονης, ασελγούσε από το 2012 έως το 2019 στην ανήλικη κόρη της.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ανήλικη, ο φερόμενος ως δράστης, φαίνεται να ασελγούσε σε βάρος της , κατ’ εξακολούθηση, όταν μόνοι τους στο σπίτι.

Η ασέλγεια φαίνεται, σύμφωνα με την καταγγελία να είχε ξεκινήσει όταν το κορίτσι ήταν 5 ετών και ο φερόμενος ως δράστης 15!

Η δικογραφία που σχηματίστηκε και ολοκληρώθηκε από την Ασφάλεια Ηρακλείου, διαβιβάστηκε στην εισαγγελία.

