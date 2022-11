Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη σε βενζινάδικο με βαν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καρέ καρέ κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του βενζινάδικο τους δράστες με το βαν.

Απίστευτο θράσος φαίνεται ότι είχαν οι διαρρήκτες που “ρήμαξαν” βενζινάδικα αλλά και άλλου είδους επιχειρήσεις κυρίως της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, οι δράστες φτάνουν στο πρατήριο καυσίμων με ένα βανάκι. Ο οδηγός, κάνοντας όπισθεν, σπάει μέρος της τζαμαρίας του καταστήματος και ρημάζει την πόρτα της επιχείρησης.

Ο συνεργός του -με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του- μπαίνει μέσα στο μαγαζί και με έναν φακό αρχίζει να ψάχνει για χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, χωρίς όμως να υπάρχει αποτέλεσμα.

Ξαφνικά, πανικοβάλλεται και τρέχει προς το ψυγείο με τα αναψυκτικά που διέθετε η επιχείρηση. Το ανοίγει και αρπάζει άρον άρον μερικά τενεκεδάκια με αναψυκτικά και γίνεται καπνός.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο Έλληνες ηλικίας 20 και 29 ετών και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ακόμη συνεργών τους, ηλικίας 34 και 18 ετών, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, διακεκριμένες κλοπές τελεσθείσες κατά συναυτουργία και σε απόπειρα και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας τελεσμένη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Πηγή: thestival.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Fobos”: καταιγίδες, ζέστη και νοτιάδες το Σάββατο

Μουντιάλ 2022 - Ποτσετίνο: Ο Μέσι αξίζει να σηκώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Περού: αεροπλάνο τράκαρε με φορτηγό στον διάδρομο απογείωσης (βίντεο)