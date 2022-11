Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Θεσσαλονίκη. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ένας νεαρός.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οδό Λαγκαδά, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Όχημα που κινούνταν επί της οδού Λαγκαδά με μέτωπο προς την έξοδο της πόλης έστριψε προς την οδό Κολοκοτρώνη, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με έτερο όχημα που κινούνταν επί της οδού Λαγκαδά στο ρεύμα εισόδου, λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα.

Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας από ΙΧΕ όχημα, έπειτα από #τροχαίο, στη συμβολή των οδών Λαγκαδά και Ακριτών, στο δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 19, 2022

Από τη σύγκρουση τα εμπλεκόμενα οχήματα κατέληξαν σε σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα.

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να απεγκλωβίσει έναν 25χρονο που επέβαινε σε ένα από τα οχήματα, ενώ τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα.

Επί τόπου έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αερογέφυρα ζωής για δίδυμα νεογέννητα

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη σε βενζινάδικο με βαν (βίντεο)

Περού: αεροπλάνο τράκαρε με φορτηγό στον διάδρομο απογείωσης (βίντεο)