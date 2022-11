Ρεθύμνου

Μυλοπόταμος: Κινηματογραφική ληστεία - Του έκλεισαν τον δρόμο και του άρπαξαν χρήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι ληστές έκλεισαν τον δρόμο στον υπάλληλο εταιρείας ταχυμεταφορών. Τι είπε στους αστυνομικούς.



Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 18 Νοεμβρίου, σε βάρος υπαλλήλου εταιρείας ταχυμεταφορών στον ορεινό Μυλοπόταμο. Οι ληστές του έκλεισαν το δρόμο και τον σταμάτησαν, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Αξου και Ζωνιανών στον Μυλοπόταμο με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος υπάλληλος εταιρείας ταχυμεταφορών φτάνοντάς κοντά στην Αξό δεν κατάλαβε καλά καλά τι συμβαίνει όταν είδε στη μέση του δρόμου δύο κάδους απορριμμάτων, και μέχρι να ακινητοποιήσει το όχημα, «πετάχτηκαν» μπροστά του δύο κουκουλοφόροι και με την απειλή όπλων τον ακινητοποίησαν και του πήραν τα χρήματα που είχε μαζί του.

Ο υπάλληλος προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και παρέδωσε στους ληστές τα χρήματα, οι οποίοι αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Τι είπε στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού στις Αρχές, οι λήστες ήταν νεαρής ηλικίας και του μίλησαν με κρητική προφορά. Μάλιστα, όταν τους έδωσε τα χρήματα, τον προέτρεψαν να φύγει άμεσα από το σημείο και μετά τράπηκαν σε φυγή. Την ίδια ώρα έντρομος ο οδηγός έφτασε μέχρι την Αξό, όπου κάλεσε σε βοήθεια την αστυνομία.

Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις του Ρεθύμνου, που έχουν σπεύσει στην περιοχή αναζητώντας τους δράστες, ενώ το θύμα, που αρχικώς δεν ήταν σε θέση να δώσει πολλές λεπτομέρειες και περιγραφές από το σοκ που είχε υποστεί, βρέθηκε στο Αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταθέσει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές ποσό που μετέφερε με το αυτοκίνητο της εταιρείας, κάτι το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί αύριο.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Το ΥΠΟΙΚ παίρνει πίσω τις χρηματοδοτήσεις

Τροχαίο: Νεκρή πεζή που “θέρισε” αυτοκίνητο - Σοβαρά τραυματίστηκε δεύτερη γυναίκα

Αερογέφυρα ζωής για δίδυμα νεογέννητα