Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Θείος ξυλοφόρτωσε τον ανιψιό του στην μέση του δρόμου

Οι γείτονες που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού κάλεσαν την Άμεση Δράση, ενώ ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.



Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με το θύμα να καταλήγει στο νοσοκομείο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/11), στη μέση του δρόμου στην Αλικαρνασσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Παρασκευής ο ανιψιός πήγε στο σπίτι του θείου αλλά πριν προλάβει καλά καλά να μπει μέσα στο σπίτι ο θείος όρμησε στον ανιψιό του ξυλοφορτώντας τον χτυπώντας τον με τα χέρια στο κεφάλι και στο σώμα με τα χέρια του.

Πρόκειται για τον 61χρονο θείο και ανιψιό ηλικίας 29 ετών. Οι γείτονες που έγιναν μάρτυρες του δραματικού περιστατικού κάλεσαν την Άμεση Δράση η οποία έφθασε στο σημείο και συνέλαβε τον 61χρονο ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον νεαρό και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε καθώς ευτυχώς δεν έφερε σοβαρά τραύματα. Η αστυνομία ερευνά τους λόγους για τους οποίους ο θείος επιτέθηκε στον ανιψιό του.

