Αδελφοκτονία στην Άρτα: Ο άγριος τσακωμός κατέληξε σε τραγωδία

Προθεσμία για να απολογηθεί ελαβε ο καθ΄ομολογίαν δράστης, που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον αδελφό του.



Προθεσμία ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος από τους Αγίους Αναργύρους Άρτας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής σκότωσε τον αδερφό του στην αυλή σπιτιού τους

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στις ανακριτικές αρχές και θα επανέλθει την Δευτέρα στις 11 το πρωί προκειμένου να απολογηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Τα δύο αδέλφια μάλωσαν, κάτι που ήταν καθημερινότητα για τους ίδιους, όμως αυτή τη φορά είχε μοιραία κατάληξη.

Ο 60χρονος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 55χρονο αδελφό του.

Το θύμα είχε επιστρέψει πριν μερικούς μήνες από την Αθήνα και συγκατοικούσε με τον μεγαλύτερο αδελφό του.

Και οι δύο διαζευγμένοι, είχαν πολύ έντονους και συχνούς καβγάδες.

Ο 60χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του αμέσως μετά την σύλληψή του από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη νεκροψία νεκροτομή που έγινε επιβεβαιώνεται ότι ο θάνατος του 55χρονος οφείλεται στις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί από τα χτυπήματα.

