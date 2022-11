Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Μάνα και παιδιά στο νοσοκομείο (εικόνες)

Όχημα τετραμελούς οικογένειας συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη συμβολή της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου με την Γ’ Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα να καταλήξουν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Το ένα όχημα κινείτο στην Γ΄ Σεπτεμβρίου με κατεύθυνση προς την παραλία και το δεύτερο στην άνοδο της Γ΄ Σεπτεμβρίου και επιχείρησε να στρίψει προς ΧΑΝΘ.

Στο ένα όχημα επέβαινε ένα άτομο ενώ στο δεύτερο μια τετραμελής οικογένεια.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες των οχημάτων. Οι τέσσερις τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Πρόκειται για τα τρία μέλη της οικογένειας και τον οδηγό που επέβαινε στο δεύτερο όχημα. Βαρύτατα τραυματισμένη είναι η μητέρα της οικογένειας, η οποία φέρει κατάγματα. Στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν και τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Κλιμάκιο της Τροχαίας βρέθηκε στο σημείο για να επιληφθεί του συμβάντος ενώ αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» έσπευσαν στο σημείο για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν την κίνηση των οχημάτων.

Πηγή: thestival.gr

