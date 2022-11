Φθιώτιδα

Φυλακές Δομοκού: Νεκρός κρατούμενος στο κελί του

Τα πρώτα στοιχεία για το θάνατο του κρατούμενου, που βρέθηκε νεκρός στο κελί του.

Νεκρός στο κελί του βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 40χρονος αλλοδαπός κρατούμενος στις Φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Αλγερινό ο οποίος εξέτιε ποινή φυλάκισης για κλοπή.

Εντοπίστηκε γύρω στις 9:00’ το πρωί και αμέσως μεταφέρθηκε στο ιατρείο της φυλακής όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΑΤ Δομοκού, που απέκλεισε το ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας για την εξακρίβωση των αιτιών του θανάτου του 40χρονου.

