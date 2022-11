Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικό της Ομάδας Ζ (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο στην Σταυρούπολη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο αστυνομικός.



Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ., που οδηγούσε 49χρονος αστυνομικός της ομάδας Ζ.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή της οδού Καραολή & Δημητρίου με την οδό Ιατρού Γωγούση, στη Σταυρούπολη.

Ο αστυνομικός μαζί με συνάδελφό του μετέβαιναν σε σήμα που είχαν λάβει από το κέντρο της Άμεση Δράσης για την περιοχή της Ευκαρπίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 49χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Πηγή: thestival.gr

