Μεσσηνία

Καλαμάτα: Σίδερα και σοβάδες από μπαλκόνι έπεσαν πάνω σε πεζή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία απέκλεισε το σημείο.



Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον πεζόδρομο της οδού Γερμανού, στην Καλαμάτα, όταν τμήμα μπαλκονιού όπου στεγάζεται το Επιμελητήριο Μεσσηνίας υποχώρησε.

Εκείνη τη στιγμή από το πολυσύχναστο σημείο διέρχονταν δύο γυναίκες, με τη μια να τραυματίζεται ελαφρά στο πόδι, από τα αντικείμενα που έπεσαν στο έδαφος.

Ειδικότερα πέρα από τσιμέντο, έπεσε και σιδερένιος οπλισμός που υπήρχε στο μπαλκόνι και καθαρά από τύχη δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός.

Τελικά, η μία γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας αφού ένοιωθε πόνους στο πόδι από αντικείμενο που έπεσε.

Το σημείο αποκλείστηκε από την αστυνομία.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Fobos”: χαλάζι και ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες και για τον πατέρα Αντώνιο

Ιώσεις: Αυξημένα κρούσματα και νοσηλείες - “Δίκοπο μαχαίρι” η χρήση μάσκας