Χανιά: Τον βρήκε νεκρό ο σπιτονοικοκύρης

Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ένας 70χρονος Βρετανός μέσα στο σπίτι που νοίκιαζε στο Στυλό Αποκορώνου, στα Χανιά.

Τον άτυχο άντρα εντόπισε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Από την πρώτη αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, ενώ ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια.

Η σορός του 70χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να γίνει νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

