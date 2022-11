Αχαΐα

Πάτρα - Κακοποίηση ζώου: Σύλληψη και πρόστιμο στον άνδρα που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του σκύλου.



Ένας άνδρας συνελήφθη σε περιοχή της Πάτρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, πολίτες κατήγγειλαν ότι ο κατηγορούμενος, οδηγώντας αυτοκίνητο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Αθηνών, έσερνε σκύλο ιδιοκτησίας του, έχοντας δέσει αλυσίδα στο λαιμό του, από σταθερό σημείο του οχήματος.

Όπως ανακοινώθηκε, αστυνομικοί του Α΄ τμήματος Πατρών εντόπισαν άμεσα τον κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν, ενώ ο σκύλος φέροντας εκτεταμένα τραύματα στα πόδια και σε άλλα μέρη του σώματος, μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για περίθαλψη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών και κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ η αστυνομία βεβαίωσε στον κατηγορούμενο διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.300 ευρώ.