Ενδοοικογενειακή βία: Επιτέθηκε στους αστυνομικούς που πήγαν σπίτι του για έλεγχο

Δεν περιορίστηκε στην λεκτική επίθεση κατά των αστυνομικών ο άνδρας. Γείτονες κάλεσαν την Άμεση Δράση, καθώς εκτυλισσόταν επεισόδιο στο διαμέρισμα του.

Όπως αναφέρεται και σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα περιπολούντες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας μετέβησαν σε διαμέρισμα στην περιοχή της Τούμπας μετά από κλήσεις πολιτών στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης για πιθανό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά την προσπάθεια διερεύνησης του περιστατικού, οι αστυνομικοί δέχθηκαν λεκτική επίθεση από τον 32χρονο ένοικο του διαμερίσματος.

Στην συνέχεια, με χρήση σωματικής βίας επιτέθηκε σε έναν εξ αυτών, οπότε και συνελήφθη με τη συνδρομή δυνάμεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας – Τριανδρίας, για παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, εξύβριση και απόπειρα φθοράς είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

