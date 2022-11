Ηλεία

Αμαλιάδα: Συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Άγρια συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα σημειώθηκε τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο της Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα μέσα στο κατάστημα -που εκείνη την ώρα εμφανιζόταν γνωστός καλλιτέχνης, μετά από συμπλοκή θαμώνων που φαίνεται να διαπληκτίστηκαν και να πιάστηκαν στα χέρια…

Αποτέλεσμα του διαπληκτισμού, που συνεχίστηκε για αρκετή ώρα έξω από το κατάστημα, ήταν ένας άνδρας να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο άνδρας έχει τραυματιστεί στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του.

Πηγή: patrisnews.com

