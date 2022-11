Χανιά

Χανιά: πυροβόλησαν γάτες με αεροβόλο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν μέλη της Φιλοζωϊκής Χανίων για το περιστατικό.

Ανησυχητικές τάσεις παίρνει το φαινόμενο του πυροβολισμού γατιών στα Χανιά.

Σύμφωνα με Σύλλογο Προστασίας Ζώων Χανίων, σήμερα σε κεντρικό σημείο της πόλης, ένα γατάκι πέντε μόλις μηνών, δέχθηκε βόλια από αεροβόλο, με αποτέλεσμα, ένα από αυτά να καρφωθεί στην σπονδυλική του στήλη.

Οι άνθρωποι της Φιλοζωϊκής μετέφεραν το ανήμπορο γατάκι στην κτηνίατρο κα Βαλυρακη και από τις ακτινογραφίες, διαπιστώθηκε ότι είναι πυροβολημένο με αεροβόλο.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Φιλοζωϊκή: «Ο Bullet δεν πέθανε αλλά είναι πλέον ανάπηρος γιατί κάποιος αποφάσισε ότι δεν αξίζει να ζει. Θα χρειάζεται άδειασμα κύστης και περιμένουμε απάντηση, αν υπάρχει ελπίδα να ξαναπερπατήσει μετά από χειρουργείο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Κι όμως, ναι. Το τελευταίο διάστημα έχουμε για ακόμα μία φορά πολλά περιστατικά πυροβολισμών ζώων σε διαφορετικές περιοχές της πόλης μας. Δεν ξέρουμε εάν πρόκειται για μεμονωμένο άτομο με ψυχοπαθητική προσωπικότητα ή για κάτι πιο οργανωμένο.

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των συμπολιτών μας, καθώς, όπως γνωρίζουμε πλέον από πλήθος επιστημονικών δεδομένων, αυτού του είδους οι κατά συρροή κακοποιητές ζώων, σπάνια σταματούν στα ζώα. Επιπλέον κινδυνεύουν και άνθρωποι από “αδέσποτες” σφαίρες. Ελπίζουμε όσοι γνωρίζουν, συγκαλύπτουν ή και ενθαρρύνουν τέτοιου είδους άθλιες συμπεριφορές να αναλάβουν την προσωπική τους ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο πριν να είναι αργά. Bullet! Το σημερινό περιστατικό. Βρέθηκε στο πεζοδρόμιο, σε κεντρικό σημείο της πόλης, ανίκανος να κουνηθεί, μια μπουκίτσα 5 μηνών. Τον μεταφέραμε στην κα Βαλυρακη και από τις ακτινογραφίες, διαπιστώθηκε ότι είναι πυροβολημένος με αεροβόλο. Μία σφαίρα, έχει καρφωθεί στη σπονδυλική του στήλη. Ο Bullet δεν πέθανε αλλά είναι πλέον ανάπηρος γιατί κάποιος αποφάσισε ότι δεν αξίζει να ζει. Θα χρειάζεται άδειασμα κύστης και περιμένουμε απάντηση, αν υπάρχει ελπίδα να ξαναπερπατήσει μετά από χειρουργείο”.

πηγή: cretalive.gr, πηγή εικόνων/ fb: filozoikos.chaniwn

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Έκτακτη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής που τράκαρε με αυτοκίνητο

Τροχαίο - Χανιά: αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι για εκτέλεση έργων (εικόνες)