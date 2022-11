Μαγνησία

Ψαρόνια γέμισαν τον ουρανό της Μαγνησίας (εικόνες)

Μαγικές εικόνες δημιούργησαν τα πουλιά που ταξίδεψαν κι έκαναν σχηματισμούς στον ουρανό της Μαγνησίας.

Ψαρόνια δημιουργούν τους πιο παράξενους σχηματισμούς στον ουρανό της Μαγνησίας και απαθανατίζονται από τον φωτογραφικό φακό του.

Τα πουλιά που συνηθίζουν, σύμφωνα με τους ειδικούς να ταξιδεύουν σε ομάδες, άρχισαν να δημιουργούν στον ουρανό διάφορους σχηματισμούς , προκαλώντας το θαυμασμό.

Τα πουλιά μετακινούνται μαζικά για να εξασφαλίσουν την τροφή τους.

Ακόμη, η ομαδική τους μετακίνηση τους επιτρέπει βρίσκουν πιο εύκολα καταφύγιο.

Συνήθως, τα ψαρόνια βρίσκουν καταφύγιο σε δάση, καλαμιώνες, και βράχους, ωστόσο είναι κατάλληλες και οι αστικές περιοχές .

