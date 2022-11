Μαγνησία

Μαγνησία: Νεκρή ηλικιωμένη - Έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της ενώ έκανε εργασίες

Πώς συνέβη το ατύχημα που στοίχισε τη ζωή στην 82χρονη.



Τραγωδία σημειώθηκε στο Σέσκλο Μαγνησίας, το μεσημέρι του Σαββάτου (19/11), όταν 82χρονη έπεσε στο κενό από την ταράτσα του σπιτιού του, αφήνοντας την τελευταία της πνοή.

Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού που έμενε για να κάνει εργασίες, ωστόσο, φέρεται να μπλέχτηκαν τα πόδια της σε κάποια πανιά που υπήρχαν εκεί, έχασε την ισορροπία της και έπεσε από ύψος 3 μέτρων, χτυπώντας το κεφάλι της.

Άνθρωποι της οικογένειάς της που άκουσαν τον ήχο βγήκαν να δουν τι έγινε και βρήκαν την ηλικιωμένη πεσμένη στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο γιατρός του οποίου δεν μπόρεσε να κάνει κάτι, καθώς η 82χρονη ήταν ήδη νεκρή.

