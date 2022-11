Εύβοια

Ιωάννινα - καταγγελία: Ανήλικος παρενόχλησε σεξουαλικά γυναίκα ενώ περπατούσε

Τι κατήγγειλε η γυναίκα για το περιστατικό. Συνελήφθησαν και οι γονείς του ανήλικου.

Στη σύλληψη ενός 17χρονου για σεξουαλική παρενόχληση μίας νεαρής γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Ιωάννινα, το μεσημέρι του Σαββάτου 19-11.Ταυτόχρονα, συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση της εποπτείας του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, ο 17χρονος αλλοδαπός, που οδηγούσε ένα ποδήλατο, προσέγγισε την νεαρή την ώρα που εκείνη περπατούσε και την παρενόχλησε σεξουαλικά. Επίσης, προέβη εναντίον της σε πράξη, με την οποία πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο, εντόπισαν τον 17χρονο έπειτα από λίγη ώρα στην ευρύτερη περιοχή και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

