Κακοκαιρία “Fobos” - Πάτρα: Δρόμοι “ποτάμια” και πτώσεις δέντρων (βίντεο)

Πού εντοπίστηκαν προβλήματα εξαιτίας της νεροποντής. Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή των ΚΤΕΛ στον Πύργο.



Η έντονη βροχόπτωση έφερε προβλήματα το βράδυ της Κυριακής (20/11) στην Πάτρα.

Το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής έχει δεχτεί τηλέφωνα για πτώσεις δέντρων ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή πτώση δέντρου σημειώθηκε στην οδό Γ΄Ορειβατικού αλλά και στην οδό Σμύρνης, στην Ερρίκου Ντυνάν στο Δασύλλιο και στην Παρνασσού.

Τέλος, υπήρξαν αναφορές στην Πυροσβεστική για συγκέντρωση υδάτων στην Ακτή Δυμαίων στον Κόκκινο Μύλο.

Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και την περιοχή του Πύργου. Ειδικότερα, εκτεταμένες είναι οι ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο που πέρασε από το Κατσικάρι προς τις Εργατικές Κατοικίες Κατακόλου και τα ΚΤΕΛ.

Στο μεγαλύτερο ποσοστό η στέγη από την αποβάθρα των ΚΤΕΛ αποκολλήθηκε και σκόρπισε σε μεγάλη απόσταση με κομμάτια να πέφτουν στην οδό Πατρών και τον αύλειο χώρο ξενοδοχείου.





Από τις πτώσεις των τμημάτων στέγης προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Ζημιές προκλήθηκαν σε γραφεία στο χώρο των Εργατικών Κατοικιών οδού Κατακόλου όπου έσπασαν τζαμαρίες, ενώ αρκετά δέντρα ξεριζώθηκαν σε Κατσικάρι και Καταράχι.

πηγή: tempo24.news, ilialive.gr

