Εξαφάνιση 31χρονης: αγωνία για την Μαριάννα

Η γυναίκα, τα ίχνη της οποίας αναζητούνται από τους δικούς της ανθρώπους, εξαφανίστηκε, έχοντας μαζί το κινητό της τηλέφωνο.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 31χρονης, Μαριάννας Βλαχοπάνου, η οποία εξαφανίστηκε από το χωριό Γαλαρινός το βράδυ της Παρασκευής. Ο πατέρας της 31χρονης μετέβη το απόγευμα του Σαββάτου στο Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου και δήλωσε την εξαφάνιση της κόρης του.

Η Μαριάννα φιλοξενούνταν στο σπίτι 34χρονης φίλης της στον Γαλαρινό. Ο Γαλαρινός βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, αρκετά κοντά στα σύνορα με την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, όταν η 34χρονη επέστρεψε στο σπίτι από την εργασία της το βράδυ της Παρασκευής διαπίστωσε ότι η Μαριάννα δεν ήταν εκεί.

Πήρε μαζί της μόνο το κινητό της

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thestival.gr, η 31χρονη έφυγε χωρίς να πάρει μαζί της τα προσωπικά της αντικείμενα. Πήρε μαζί της μόνο το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο όμως ήταν κλειστό. Άφησε στην εξωτερική πλευρά της εισόδου το κλειδί που της είχε δώσει η φίλη της για να μπαινοβγαίνει στο σπίτι. Στο τραπέζι του σπιτιού υπήρχε ένα ποτήρι με λίγο ουίσκι.

Η 31χρονη Μαριάννα είχε ξενιτευτεί στη Γερμανία για να βρει δουλειά. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά και πριν από δύο μήνες επέστρεψε στην Ελλάδα. Διέμενε προσωρινά στο σπίτι της 34χρονης. Την περασμένη εβδομάδα της ανακοινώθηκε ότι θα προσληφθεί από μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα της Χαλκιδικής.

Που στρέφονται οι έρευνες

Οι έρευνες των Αρχών και των εθελοντών, που ενεργοποιήθηκαν στο άκουσμα της εξαφάνισης, στρέφονται στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν γνωρίζει που πήγε η Μαριάννα όταν έφυγε από το σπίτι που φιλοξενούνταν στον Γαλαρινό. Εικάζεται ότι περπάτησε μια απόσταση 15 λεπτών μέχρι τα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης για να πάρει από εκεί αστικό λεωφορείο και να κατευθυνθεί προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις έρευνες συμμετέχουν και οι εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ.

Όποιος διαθέτει πληροφορίες που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό της Μαριάννας να επικοινωνήσει με την Άμεση Δράση καλώντας το 100.

