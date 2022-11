Αχαΐα

“Το Χαμόγελο του Παιδιού” - Πάτρα: παιδί κοιμόταν μόνο του έξω από θεάτρο

Η ανάρτηση του "Χαμόγελου του Παιδιού" για το παιδί που βρέθηκε να κοιμάται σε σκαλιά θεάτρου στην Πάτρα.

Ένα περιστατικό παιδικής εγκατάλειψης, συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Πάτρας και όχι μόνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το "Χαμόγελο του Παιδιού", το παιδί, βρέθηκε μόνο του έξω από το θέατρο "Απόλλων" στην Πάτρα, να κοιμάται στο κρύο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε από περαστικό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου έφαγε, φόρεσε ζεστά ρούχα και ξάπλωσε.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από έλεγχο διαπιστώθηκε πως η μητέρα του παιδιού είναι στη φυλακή, ο πατέρας πλανόδιος μουσικός που δεν το έχει αναγνωρίσει και υπάρχει μια θεία που και αυτή και έχει απασχολήσει τις αρχές.

Η ανάρτηση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

"ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΠΑΙΔΙ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ

Στις 5:30 τα ξημερώματα από την Πάτρα, λάβαμε κλήση από πολίτη ότι ένα παιδί κοιμόταν έξω από το θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ κάτω στο μάρμαρο και δεν ήταν κάποιος ενήλικος μαζί του.

Ενημερώσαμε άμεση δράση και το παιδί μεταφέρθηκε στο 2ο Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

Ζητήθηκε η συνδρομή μας με όχημα και συνοδεία του Συλλόγου για τη μεταφορά του παιδιού προς το νοσοκομείο κατόπιν προφορικής εισαγγελικής εντολής.

Άμεσα έγινε η μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Εκεί έκανε μπάνιο, φόρεσε ζεστά ρούχα, έφαγε και ξάπλωσε. Ο Φ…. έδειχνε πολύ χαρούμενος που του φορέσαμε κάλτσες (τόσο που ζήτησε να του βγάλουμε φωτογραφία ενώ φοράει κάλτσες), που έκανε μπάνιο με ζεστό νερό και ζήτησε να τον σκεπάσουμε με κουβέρτα και να τον τυλίξουμε ζεστά καθώς συνέχεια κρύωνε!

Από τη διερεύνηση στα αρχεία μας βρέθηκαν καταγγελίες, ενημέρωση σε εισαγγελία και κλήσεις σε άμεση δράση.

Από την Αστυνομία μας είπαν ότι η μητέρα του είναι στη φυλακή και ο πατέρας του που δεν τον έχει αναγνωρίσει, είναι πλανόδιος μουσικός συνήθως υπό την επήρεια αλκοόλ. Υπάρχει μία θεία που και αυτή έχει απασχολήσει τις αρχές.

Στο παιδί κοντά στο νοσοκομείο βρίσκονται άνθρωποι του Συλλόγου."

