Λέσβος: αυτοκίνητο με τρία παιδιά “κρεμόταν” από γκρεμό

Η οδηγός και μητέρα των παιδιών, κάλεσε σε βοήθεια και είπε πως κρέμονταν από τις ζώνες ασφαλείας.

Άγιο είχε μία γυναίκα και τρία παιδιά, το πρωί της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε λίγο μετά τη διασταύρωση της Παναγιούδας, πριν τον Αφάλωνα, της Λέσβου, ξέφυγε από την πορεία του και παραλίγο να πέσει στον γκρεμό.

Η οδηγός του αυτοκινήτου άμεσα ειδοποίησε για βοήθεια δηλώνοντας ότι είναι πολύ κοντά στο γκρεμό και κρέμονται κυριολεκτικά από τις ζώνες ασφαλείας.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, άμεσα έσπευσαν στην περιοχή δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας όπου βοήθησαν τη γυναίκα και τα τρία παιδιά να βγουν σώοι από το αυτοκίνητο.

Για προληπτικούς λόγους η γυναίκα μεταφέρθηκε για ιατρική βοήθεια, ωστόσο όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

