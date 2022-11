Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: είχε μετατρέψει σε κρυψώνα για κάνναβη υδρορροές στην πόλη

Πώς δρούσε και έβρισκε αγοραστές ο 32χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη.

Ένας άνδρας, έκρυβε μικροδέματα κάνναβης σε υδρορροές κτιρίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κι όταν εντόπιζε υποψήφιους αγοραστές, τους οποίους προσέγγιζε προηγουμένως, έβγαζε τα ναρκωτικά από τις συγκεκριμένες κρύπτες και τα διέθετε προς πώληση.

Πρόκειται για 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη επ' αυτοφώρω το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στην περιοχή της Ροτόντας, όταν έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να πουλάει μικροποσότητα κάνναβης σε 23χρονο, έναντι 10 ευρώ.

Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν από τις υδρορροές - «κρύπτες» συνολικά τέσσερις συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 48,4 γραμμαρίων καθώς κι ένα μαχαίρι.

