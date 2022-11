Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “άνοιγαν” αυτοκίνητα σε νεκροταφεία και παραλίες

Πώς και πού δρούσε η "τριανδρία" που έβαζε στόχο αυτοκίνητα σε περιοχές της Βορείου Ελλάδας.

Αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από κοιμητήρια αλλά και σε παραθαλάσσιες περιοχές βρίσκονταν στο «στόχαστρο» τριών ανδρών που κατηγορούνται ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο διέπραξαν συνολικά 18 διαρρήξεις, σε περιοχές των Σερρών και της Καβάλας. Δύο εξ αυτών (24 και 50 ετών) συνελήφθησαν, ενώ ο τρίτος (33 ετών) ταυτοποιήθηκε και αναζητείται.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η συνολική λεία από την εις βάρος τους αποδιδόμενη δράση εκτιμάται ότι προσεγγίζει τις 6000 ευρώ. Από το σύνολο των διαρρήξεων, οι έξι έγιναν έξω από κοιμητήρια σε διάφορες περιοχές των Σερρών και οι υπόλοιπες σε παραθαλάσσιες περιοχές της Καβάλας (Αμμόλοφοι, Οφρύνιο, Νέα Πέραμος κ.ά.).

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από διάρρηξη που είχαν κάνει στην Καβάλα. Επέβαιναν σε αυτοκίνητο και στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξαν ταχύτητα, προσκρούοντας σε περιπολικό. Αφού εγκατέλειψαν το όχημά τους επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, αλλά ακινητοποιήθηκαν.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν δύο οχήματα που φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διάπραξη των κλοπών, όπως επίσης μικροποσότητα κάνναβης που βρέθηκε στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον Ανακριτή.

