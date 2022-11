Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: εξιτήριο για την Ελληνίδα που τραυματίστηκε στην Κωνσταντινούπολη

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της γυναικας που τραυματίστηκε στη φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη. Θα σταφούν κατά του τουρκικού κράτους για την περιπέτειά της.

Με χαρά και ανυπομονησία μετά τη σοβαρή περιπέτεια που έζησε, θα πάρει σήμερα το απόγευμα εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 39χρονη Ελληνίδα που τραυματίστηκε από τη φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη στις 13 Νοεμβρίου.

Η 39χρονη που υποβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε χειρουργείο στην ορθοπεδική κλινική του νοσοκομείου, προκειμένου να αφαιρεθεί το θραύσμα που καρφώθηκε στο πόδι της την ώρα της έκρηξης που στοίχισε τη ζωή έξι ανθρώπων και άφησε 81 τραυματίες, σήμερα το απόγευμα παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο και ετοιμάζεται μαζί με τους γονείς της, Φώτη και Αγγελική, να αφήσει πίσω της τη συγκλονιστική περιπέτεια που έζησε. Σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας, Απόστολο Λύτρα, θα διεκδικήσει αποζημίωση από την Τουρκία.

«Η περίθαλψή της έγινε στην Ελλάδα, που ουσιαστικά για μας αυτό ηταν το πρώτο ζητούμενο. Θα στραφούμε εναντίον του τουρκικού κράτους για αποζημίωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λύτρας.

Ο πατέρας και η μητέρα της 39χρονης που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της, ετοιμάζονται για το εξιτήριο με χαρά και ανακούφιση που η κόρη τους είναι καλά.

«Νιώθουμε μεγάλη ανακούφιση που είχε επιτυχία η εγχείρηση για να αφαιρεθεί το θραύσμα το οποίο βρισκόταν μέσα στο πόδι του παιδιού, είχε κάνει διαμπερές τραύμα στο κόκαλο και καρφώθηκε στην περόνη. Τώρα της χορηγούνται αντιβιώσεις και ορούς για να μη πονάει. Υπάρχει ο φόβος να μη μολυνθεί το τραύμα γιατί δεν ξέρουν οι γιατροί από πού προήλθε το θραύσμα και αν ήταν μολυσμένο, γιατί έμεινε στο πόδι δύο μέρες», δηλώνει από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ο πατέρας της 39χρονης.

«Υπέστη ένα σοκ – Δε θέλει να μιλάμε για τη στιγμή της έκρηξης»

Ο ίδιος ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που φρόντισε το παιδί του και τόνισε πως το πιο σημαντικό για την οικογένεια είναι να αναρρώσει πλήρως η Άννα.

«Η κόρη μου υπέστη ένα σοκ γιατί ήταν πέντε μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Ήταν πολλοί άνθρωποι εκεί που έκαναν βόλτα εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι σκοτώθηκαν μπροστά της και σώθηκε η κόρη μου. Είδε διαμελισμένα πτώματα. Δεν θέλει να μιλάμε για τη στιγμή της έκρηξης. Όταν πάμε να κάνουμε κάποια συζήτηση για τη στιγμή της έκρηξης λέει ότι δεν θέλει να ακούει τίποτα».

Για την οικογένεια η σημερινή μέρα όπου γιορτάζουμε τα Εισόδια της Θεοτόκου είναι σημαδιακή και προσεύχεται στην Παναγία να πάνε όλα κατ’ ευχήν. «Σήμερα είναι σημαδιακή μέρα. Είναι τα Εισόδια της Θεοτόκου. Παρακαλάμε την Παναγία να πάνε όλα καλά, να είναι το παιδί μας γερό και να ξεχάσει αυτή τη θλιβερή ιστορία όσο γίνεται πιο σύντομα. Η ίδια ανυπομονεί να περπατήσει αλλά ο γιατρός τής είπε πως θα μπορέσει μετά από 15 μέρες. Είναι πολύ χαρούμενη που γυρίζει σπίτι».

