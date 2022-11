Θεσσαλονίκη

Ενδοοικογενειακή βία: Περιοριστικά μέτρα στον 32χρονο που χτύπησε τη σύζυγο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το βρέφος στην αγκαλιά στο δικαστήριο η γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας. «Σ΄ αγαπώ» είπε στον κατηγορούμενο.

Αναβολή πήρε το αυτόφωρο σε βάρος 32χρονου που συνελήφθη την Κυριακή για ενδοοικογενειακή βία στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σήμερα στο αυτόφωρο στο πλευρό του βρισκόταν και η 27χρονη σύζυγος του, θύμα της ενδοοικογενειακής βίας, κρατώντας στην αγκαλιά της το μόλις δύο μηνών κοριτσάκι τους.

Η ίδια, αν και εμφανίστηκε με αμυχές και μώλωπες στο πρόσωπο, ψιθύρισε στο σύζυγό της πως τον αγαπά, ενώ δήλωσε πως θα φιλοξενηθεί στο σπίτι της μητέρας της μέχρι να γίνει η δίκη, η οποια, αναβλήθηκε για τις 30 Νοεμβρίου.

Το δικαστήριο, επέβαλε περιοριστικό όρο στον κατηγορούμενο, να μην προσεγγίσει τη σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, μέχρι την εκδίκαση.

Ο 32χρονος συνελήφθη όταν οι γείτονες του ζευγαριού που άκουσαν φωνές κάλεσαν την αστυνομία. Μάλιστα επιτέθηκε και σε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει.

Πως έγινε το περιστατικό

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής, ύστερα από κλήσεις που δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης από πολίτες που ανέφεραν ότι εντός του διαμερίσματος της οικογένειας εξελίσσεται πιθανό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά την προσπάθεια διερεύνησης του περιστατικού, μόλις οι αστυνομικοί του Τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας έφτασαν στο διαμέρισμα, δέχθηκαν λεκτική επίθεση από τον 32χρονο ένοικο του διαμερίσματος, ενώ στην συνέχεια με χρήση σωματικής βίας επιτέθηκε σε έναν εξ αυτών, οπότε και συνελήφθη με τη συνδρομή δυνάμεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, εξύβριση και απόπειρα φθοράς.Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις 30 Νοεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Η Αγγλία “γονάτισε” το Ιράν

“Κιβωτός του Κόσμου”: Οι μάρτυρες “κλειδί” και η εισαγγελική έρευνα

Ρεύμα - Δεκέμβριος: τα τιμολόγια των παρόχων